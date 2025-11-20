Мирний план США розроблений за зразком угоди про припинення вогню в Газі.

Президент України Володимир Зеленський намагається протистояти потенційно принизливій мирній угоді, яку запропонували американські чиновники, повідомляє Bloomberg.

Джерело, знайоме з ситуацією розповіло, що президент України повинен прийняти угоду, розроблену за погодженням з Москвою.

В четвер, 20 листопада, Зеленський проведе переговори в Києві з американськими військовими на чолі з міністром армії Деном Дрісколлом.

За словами осіб, обізнаних з питанням, американська делегація, яка вже провела низку зустрічей в Україні, зокрема, з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко та головнокомандувачем Збройних сил Олександром Сирським, розгляне способи змусити Росію припинити бойові дії.

План адміністрації президента США Дональда Трампа щодо відновлення переговорів передбачає 28 пунктів. Він розроблений за зразком угоди про припинення вогню в Газі.

Видання зазначає, що в плані викладено відомі вимоги Росії щодо поступок, які Київ неодноразово називав неприйнятними, тому й не було до цього часу досягнуто припинення вогню в Україні.

Як йдеться в статті, Зеленський стикається з тиском з боку США, які вимагають від нього піти на поступки, щоб зупинити війну. Також він готується до зустрічі з депутатами своєї партії щоб спробувати заспокоїти громадський гнів, викликаний корупційним скандалом.

Зазначається, що розслідування вже змусило двох міністрів уряду піти у відставку.

За даними джерела видання, Секретар Ради національної оборони і безпеки України Рустем Умеров зустрівся з Віткоффом на початку цього тижня в Маямі та був проінформований про план, який видається вигідним для Росії.

Спецпосланець президента США таємно працював над планом протягом місяця, враховуючи пропозиції як від українців, так і від росіян щодо умов, прийнятних для припинення війни. Високопоставлений чиновник США зазначив, що обом сторонам доведеться піти на поступки.

"Мирна угода" США: головні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що аналітик та журналіст Сергій Гармаш вважає, що публікація "мирного плану" США є "зливом" від росіян, щоб ці плани не були реалізовані. Гармаш припускає, що чергова відмова України погодитися на запропоновані умови змусить, на думку росіян, відмовитися президента США від України. Аналітик додав, що це, на його думку" черговий розвод Кремля" для Трампа та його адміністрації.

Також ми писали, що країни Європи не підтримують "мирний план", який пропонують в США. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро зазначив, що українці хочуть справедливого миру, а він не може бути капітуляцією. Як зазначає Reuters, США обрали вкрай незручний для Києва момент, щоб спробувати нав'язати цей "мирний план".

