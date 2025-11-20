За словами очільника компанії Віталія Зайченка, найважча ситуація у областях, які межують з РФ.

У четвер, 20 листопада, внаслідок бойових дій без світла одночасно залишались 413 тисяч споживачів. Про це в ефірі телемарафону заявив голова "Укренерго" Віталій Зайченко.

За його словами, найскладніша ситуація зі світлом склалася у прикордонних з РФ областях та на Дніпропетровщині і Одещині.

"Можна говорити про прикордонні області (що межують з Росією, - УНІАН). Це Чернігівська область, Сумська, Харківська область. Також це Дніпропетровська, Запорізька область. Одеська область, яка не є прифронтовою, але доволі часто страждає від масованих дронових атак по підстанціях операторів системи розподілу (електроенергії - УНІАН)", - зауважив Віталій Зайченко.

Відео дня

За його словами, завдяки роботі енергетиків щодобово вдається заживити близько 100 тисяч абонентів.

Ситуація в енергосистемі

Як повідомляв УНІАН, з настанням осені Росія активізувала атаки на енергосистему України. 19 листопада ворог вчергове масовано атакував енергетичну інфраструктуру України, внаслідок чого у низці областей були запроваджені аварійні відключення електроенергії, які згодом були замінені на погодинні відключення.

За словами енергетичного експерта Юрія Корольчука, більшість ТЕС нашої держави пошкоджені через ракетно-дронові удари російських окупаційних військ і не здатні виробляти достатньо електроенергії.

Не краща ситуація і з виробництвом електроенергії на АЕС. Після останньої ворожої атаки атомні станції були змушені знизити виробництво електроенергії.

Вас також можуть зацікавити новини: