Ціни занадто красномовні: трейдери не вірять в дієвість санкцій Трампа проти Росії

У п'ятницю набудуть чинності санкції США проти двох найбільших виробників нафти з Росії, "Лукойла" і "Роснефти", що поставить під загрозу приблизно половину експорту сирої нафти країни-агресора. Проте нафтотрейдери вважають, що нові санкції Трампа не матимуть значного впливу, пише Bloomberg.

Наразі марка Brent, яку називають світовим орієнтиром на ринку нафти, торгується близько 64 доларів за барель, що приблизно на 20% нижче піку середини червня. Тож трейдери не надто панікують через більш агресивний підхід Вашингтона до обмеження доходів Москви від енергетики.

По-перше, світовий ринок переповнений пропозицією, оскільки ОПЕК+ нарощує виробництво - як і країни, що не входять до цієї групи.

Друга причина полягає в тому, що історія показує, що навіть найсуворіші санкції, як правило, діють деякий час, але згодом їхня ефективність зменшується.

Аналітики зазначають, що майже 50 мільйонів барелів російської сирої нафти від "Роснефти" та "Лукойла" зараз завантажуються або перевозяться, і не досягнуть порту чи покупця до набуття санкціями чинності 21 листопада. Цю нафту, можливо, доведеться продавати зі значними знижками, але, ймовірно, зрештою вона знайде собі покупця.

Існує безліч способів, як нафта може перестати відстежуватися: перевантаження з судна на судно, перейменування або перефарбування танкерів, ребрендинг вантажів у берегових резервуарах для зберігання - це лише деякі з поширених методів.

Трейдери також знають, що президент США Дональд Трамп занадто любить низькі ціни на заправках, щоб робити кроки, які могли б налякати ринок і серйозно підвищити вартість енергоносіїв.

Тож, наскільки б все не виглядало красиво на папері, не очікується, що паливо з Росії залишиться заблокованим назавжди. Ціна на нафту зараз говорить сама за себе.

"Санкції" України проти нафтової промисловості РФ

Більш дієвими залишаються "санкції" проти НПЗ Кремля, які запроваджують Сили оборони України. Так, 16 листопада був нанесений дроновий удар по Новокуйбишевському нафтопереробному заводу "Роснефти".

Після атак українських БПЛА 11 і 14 листопада було повністю зупинено Саратовський НПЗ, який може залишатися в неробочому стані до кінця місяця.

Один з найбільших російських НПЗ в Рязані, що належить "Роснефти" і забезпечує паливом московський регіон, в результаті дронових ударів українських військових 15 листопада також вийшов з ладу до кінця місяця.

