Росія продовжує активно бити по українській енергосистемі.

В "Укренерго" наразі не очікують погіршення ситуації в енергосистемі або збільшення тривалості відключень через низькі температури. Проте через атаки РФ варто готуватися до різних варіантів. Про це повідомив глава "Укренерго" Віталій Зайченко в етері телемарафону.

На запитання, чи можуть відключення електроенергії зрости до 10-12 годин поспіль у разі сильних морозів, Зайченко відповів, що в "Укренерго" сподіваються уникнути такого сценарію.

"Дійсно, є залежність між споживанням електроенергії й температурою повітря. Вона завжди була, вона покривається за рахунок збільшення генерації в енергосистемі або збільшення імпорту. І, на мою думку, значного погіршення ситуації з введенням графіків обмежень потужності чи графіків погодинного відключення не має бути", - сказав глава "Укренерго".

При цьому він підкреслив, що нині робити будь-які прогнози вкрай складно через воєнні умови. Тому через постійні російські удари по енергосистемі, потрібно готуватися до різних варіантів.

"Ми такі різні варіанти опрацьовуємо. Але для споживачів, ми сподіваємось, що гіршої ситуації, ніж зараз, не має бути", - додав Зайченко.

Ситуація в українській енергосистемі

Як писав УНІАН, три українські атомні електростанції були вимушені знизити генерацію електроенергії через масовану російську атаку вранці 19 листопада.

Енергетичний експерт Юрій Корольчук повідомив, що більшість ТЕС в Україні зазнали значного рівня пошкоджень внаслідок атак російських окупаційних військ і не можуть виробляти достатньо електроенергії. Ступінь пошкодження об’єктів варіюється від 30% до 70%.

Раніше повідомлялося, що видобуток електроенергії на ТЕС фактично припинився. За словами директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, для проходження зимового сезону Україна розраховуватиме в першу чергу на 9 робочих блоків АЕС.

