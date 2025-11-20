Спікер Путіна стверджує, що з часів саміту на Алясці нічого не змінилося.

У Кремлі знову відмовилися підтвердити достовірність "мирного плану" для України, нібито розробленого спільно представниками РФ і США і "злитого" через західні медіа. Відповідну заяву зробив спікер президента РФ Дмитро Пєсков.

"Чогось нового додати до того, що говорилося в Анкориджі, не можемо. Якихось новацій у цьому випадку у нас немає", - заявив Пєсков у коментарі "РИА Новости".

Він також зазначив, що Росія і США не ведуть консультацій з питання врегулювання війни в Україні, хоча контакти між країнами є.

"Мирний план" Дмитрієва-Віткоффа

Як писав УНІАН, напередодні західні ЗМІ з посиланням на анонімні джерела наввипередки почали публікувати витяги з такого собі "мирного плану" для України, нібито складеного спецпредставниками президентів США і РФ Стівом Віткоффом і Кирилом Дмитрієвим.

Того самого дня Дмитро Пєсков і речниця МЗС РФ Марія Захарова відмовилися підтвердити існування нового "мирного плану", складеного разом зі США. Пізніше держсекретар США Марко Рубіо зробив неоднозначну заяву, в якій згадав факт контактів із росіянами, але не підтвердив і не спростував існування нового "мирного плану", складеного разом із РФ.

