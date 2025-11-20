Там повідомили про "надзвичайно конструктивні переговори з українським керівництвом".

Нарешті ситуація складається на користь миру, який українці так довго чекали. Про це написала тимчасова повірена у справах США Джулі С. Девіс.

Про це дипломатка повідомила за підсумками зустрічі з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом та президентом України Володимиром Зеленський.

"Ми мали надзвичайно конструктивні переговори з українським керівництвом сьогодні - усі поділяють бачення президента Трампа щодо завершення цієї війни", - зазначила вона.

Водночас Зеленський повідомив, що Україна та США працюватимуть над пунктами плану для закінчення війни. Під час зустрічі з Дрісколлом президент говорив про варіанти досягнення справжнього миру, етапність роботи та формати діалогу, а також нові імпульси для дипломатії.

"Мир потрібен, і ми цінуємо зусилля Президента Трампа та його команди заради повернення безпеки у Європу", - додав він.

"Мирний план" США

Раніше видання Axios повідомляло, що Зеленський погодився вести переговори щодо нового мирного плану президента США Дональда Трампа, незважаючи на те, що він потребує значних поступок, включаючи передачу Росії територій, які зараз контролює Україна. Про це Зеленський повідомив міністру армії США Дрісколу.

Американський чиновник повідомив, що Зеленський і Дрісколл "домовлялися про найкоротші терміни підписання". Раніше офіс президента України підтвердив, що одержав від американської сторони проект плану.

