Зустріч Зеленського з фракцією 'Слуга народу' відбудеться ввечері

За даними джерел, орієнтовно, зустріч має розпочатися в 20:00.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні ввечері має зустрітися з народними депутатами з фракції політичної партії "Слуга народу".

Як передає кореспондент УНІАН, спочатку радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин повідомив про те, що ця зустріч має відбутися ввечері.

"Планується на вечір", - відзначив Литвин.

Водночас, як підтвердили УНІАН джерела у фракції "Слуга народу", а також окреме джерело в Офісі президента, зустріч глави держави з парламентською фракцією орієнтовано запланована на 20:00.

Розслідування НАБУ корупції в енергетиці

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) провели масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.

За даними НАБУ, учасники злочинної організації вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

В організації цієї схеми фігурують бізнесмен Тимур Міндіч (псевдонім "Карлсон"), міністр юстиції та ексміністр енергетики Герман Галущенко, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов ("Тенор"), колишній радник ексміністра енергетики Галущенка Ігор Миронюк ("Рокет"), а також колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов та його дружина Світлана, яка "засвітилася" на "плівках Міндіча" під псевдонімом "Професор".

14 листопада президент України Володимир Зеленський вирішив вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України міністерку енергетики Світлану Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка (ексміністра енергетики) на тлі викриття величезної корупції у галузі енергетики.

18 листопада Зеленський анонсував, що на цьому тижні відбудуться розмови з урядовцями та зустріч із керівництвом Верховної Ради й депутатами фракції "Слуга народу". Президент повідомив, що готує декілька необхідних законодавчих ініціатив і принципові швидкі рішення, які потрібні нашій державі.

19 листопада Рада звільнила Світлану Гринчук з посади міністра енергетики, а Германа Галущенка – з посади міністра юстиції.

19 листопада окремі представники фракції політичної партії "Слуга народу" оприлюднили заяву. У ній закликали негайно розпочати переговори між усіма проукраїнськими фракціями і групами у Верховній Раді України з метою створення коаліції національної стійкості, аби потім створити новий уряд.

