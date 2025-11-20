Графіки відключень 21 листопада: хто залишиться без світла в п’ятницю

Складна ситуація в енергосистемі змушує вдаватися до обмежень постачання електроенергії.

В п’ятницю, 21 листопада, у більшості регіонів України будуть працювати погодинні графіки подачі електроенергії протягом всієї доби. Про це повідомляє Укренерго.

Обмеження запроваджують через наслідки попередніх масованих російських ракетно-дронових атак, від яких ще не відновилася критична інфраструктура.

Графіки будуть застосовуватися обсягом від 2,5 до максимуму в 4 черги протягом всієї доби в п’ятницю.

Паралельно будуть діяти обмеження потужності для промислових споживачів.

Енергетики нагадують, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватись і просять стежити за оперативною інформацію на офіційних сторінках обленерго.

Графік відключення світла в Київській області

На Київщині 6 черг по 2 підчерги в кожній, або 12 підчерг, поділені рівно навпіл. У половини світло будуть відключати в два етапи, у іншої – в три.

Проте для останньої половини ці відключення частково будуть менш тривалими.

Графік відключення світла в Києві

В столиці також у шести підчерг електрику вимикатимуть тричі за добу, але двоетапне відключення заплановане тільки для чотирьох підчерг.

Для споживачів з підчерг 3.1 та 4.1 відключатимуть світло 4 рази, один з них – лише на півтори години зранку.

Графік відключення світла в Дніпропетровській області

На Дніпропетровщині ситуація зі світлом потроху нормалізується в порівнянні з початком тижня. У перших трьох півчерг заплановано відключення електроенергії двічі на добу двома довгими інтервалами.

У решти дев’яти світло вимикатимуть тричі: один довгий інтервал і два коротших.

Графік відключення світла в Одеській області

На Одещині сім півчерг з дванадцяти будуть без світла тричі протягом доби. У двох півчерг вимикатимуть світло чотири рази. Відповідно, у трьох півчерг електрика зникатиме в два інтервали, але вони будуть найдовшими – по сім годин.

Відключення світла в Україні

Аби перевірити наявність світла за графіком в певному регіоні України, можна скористатися офіційними джерелами в інтернеті. Під час аварійних відключень графіки не діють.

За словами експертів, більшість ТЕС в Україні пошкоджені через атаки ворога, ступінь пошкодження об’єктів на них варіюється від 30% до 70%. Через це ТЕС не спроможні виробляти достатньо електроенергії і ситуація в енергосистемі залишається складною. Тому зі зниженням температури повітря тривалість відключень світла може зрости.

