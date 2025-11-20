Урядовці Болгарії та Сербії змушені реагувати на санкції США проти РФ, відрубаючи нафтові щупальці російського спрута.

Уряд Болгарії узяв під свій контроль великий НПЗ, що належить "Лукойлу". Сербія потенційно може зробити те саме з російськими активами на своїй території. Ці події показують, як Росія втрачає вплив у важливому регіоні через путінське вторгнення в Україну, пише Bloomberg.

Автори публікації нагадують, що коли минулого місяця набули чинності санкції США проти російської нафтової промисловості, Болгарія зіткнулася з нагальною проблемою. Одна з компаній, на яку було накладено санкції, ПАТ "Лукойл", володіла найбільшим нафтопереробним заводом країни, що є спадщиною тісних зв'язків з РФ.

"Уряд вирішив відчужити об'єкт "Нафтохім" поблизу Чорного моря та інші активи "Лукойлу". Він позбавив акціонерів будь-яких прав і призначив менеджера для переговорів щодо потенційного його продажу", - сказано у повідомленні.

При цьому, - наголошують у Bloomberg, - болгарському парламенту знадобилося лише 26 секунд, щоб скасувати 26 років російського володіння НПЗ та схвалити це рішення.

"Несподіваний поворот подій призвів до найбільшого удару по економічному впливу Росії на Балканах за останні десятиліття. Дії президента Дональда Трампа проти російських нафтових компаній підірвали саму основу влади Кремля в регіоні, де Схід і Захід століттями боролися за вплив", - зазначається у публікації.

Говорячи про ситуацію в іншій балканській країні – Сербії, Bloomberg зазначає, що тамтешній уряд розглядає можливість викупу нафтогазової компанії Naftna Industrija Srbije AD, шляхом взяття під контроль російського власника ПАТ "Газпром". Президент Александар Вучич, який перебуває у скрутному становищі, хоче уникнути її націоналізації, але йому потрібно переконати Вашингтон у своїх намірах позбутися "Газпрому", щоб уникнути санкцій, здатних зашкодити його країні.

Американські санкції проти РФ

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого місяця США вперше запровадили санкції проти найбільших нафтових компаній РФ - "Роснефть" та "Лукойл" - щоб знизити доходи Кремля від нафти та змусити Путіна серйозно поставитися до припинення війни в Україні.

Окрім самих нафтових гігантів під санкційний удар потрапила розгалужена мережа їхніх дочірніх компаній - від Іраку до Німеччини. Американці дали росіянам кілька тижнів, аби продати закордонні активи, або зупинити їх роботу на невизначений час.

