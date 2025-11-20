Президент США "не розуміє насильство", запевняє його віце-президент.

Україна та Росія мають торгувати один з одним та вести культурний обмін, замість того, щоб воювати. Про це заявив віце-президент США Джей Ді Венс.

Так, розповідаючи про мирні зусилля президента США, Венс заявив, що Трамп "не та людина, яка розуміє насильство на глибинному рівні". За словами Венса, Трамп "хоче рятувати життя" і бачити світ, "де люди торгують між собою", а не вбивають один одного.

"Це як: чому б вам не припинити вбивати і не почати торгувати між собою? Чому Росія та Україна вбивають одне одного. Чому б їм насправді не зайнятися торгівлею одне з одним, подорожувати між двома країнами, займатися якимось культурним обміном?" - заявив віце-президент США.

Інші суперечливі заяви Венса

Як писав УНІАН, у серпні віце-президент США відзначився заявою про те, що Росія вже пішла на значні поступки щодо України. За словамии Венса, ця поступка полягає в тому, що Росія більше не має наміру окуповувати всю Україну та саджати у Києві свого намісника.

Також він розповідав про "користь", яку принесла влаштована ним публічна суперечка із Зеленським у Білому домі наприкінці лютого. Полягала ця "користь", на його думку, у тому, що всі побачили розбіжності у позиціях між Україною і США.

