Американці запевняють, що "злитий" в пресу документ є робочим, а не остаточним.

Президент України Володимир Зеленський погодився почати обговорення "мирного плану", розробленого спільно США і РФ. Про це повідомляє Axios із посиланням на неназваних американських та українських чиновників.

Зазначається, що сьогодні Зеленський розмовляв з міністром армії США Деном Дрісколлом, який перебуває у Києві, і отримав від американця копію "мирного плану". При цьому український президент висловив готовність співпрацювати з адміністрацією Трампа щодо нового плану мирного врегулювання в Україні.

За словами неназваного американського чиновника, з яким розмовляли журналісти, Зеленський та Дрісколл начебто "домовилися про жорсткі строки підписання".

Відео дня

Інший американський чиновник розповів, що початково візит делегації Дрісколла був присвячений суто військовим питанням, і вже потім Білий дім попросив його допомогти "розпочати переговори" із Зеленським від імені посланця США Стіва Віткоффа та державного секретаря Марко Рубіо.

"Рішення полягає в тому, щоб спробувати працювати над цим спільно, щоб зробити мир можливим", – додав український чиновник.

За словами американського чиновника, вчора і сьогодні адміністрація Трампа намагалася запевнити Україну та Європу, що запропонований план є "активним документом" (тобто таким, що перебуває у процесі розробки і узгодження - УНІАН) і що позиції українців та європейців теж будуть враховані.

Як пише Axios із посиланням на американського співрозмовниика, сьогодні вранці співавтор "мирного плану" спецпредставник Трампа Стів Віткофф говорив телефоном із міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем. І в цій розмові він наголосив, що новий план є "рамковим планом ідей", що включає позиції України та Росії.

"Якщо людям не подобаються певні частини плану, вони повинні повідомити нам, і ми спробуємо знайти компроміс", - так, за словами джерела, Віткофф прокоментував скандальний "мирний план", що витік в пресу.

За словами американського чиновника, корупційний скандал і проблеми на фронті можуть зробити Зеленського більш схильним до складних поступок заради миру.

"Мирний план" Дмитрієва-Віткоффа

Як писав УНІАН, напередодні західні ЗМІ, наче за командою, почали публікувати витримки із "мирного плану" для України, який, як заявлялося, спільно розробили спецпредставники президентів США і Росії Стів Віткофф і Кирило Дмитрієв. У загальних рисах цей план повторює початкові вимоги РФ до України, як от передача Донбасу, роззброєння української армії, проголошення російської мови державною в Україні тощо.

Публічно досі офіційні особи США не визнали свою причетність до розробки цього "мирного плану", обмежившись досить розпливчастими коментарями, які можна трактувати по-різному. Натомість у Кремлі взагалі спростували, що ведуть будь-які консультації з американцми щодо дипломатичного припинення війни в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: