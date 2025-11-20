Плани, котрі ухвалюються за спиною європейців і українців, ніколи не спрацюють, заявила Каллас.

В Європейському Союзі висловлюють чітку підтримку Україні на тлі повідомлень про підготовку Сполученими Штатами і Росією плану без участі України і Європи про завершення війни. Як передає кореспондент УНІАН, про це висока представниця ЄС Кая Каллас сказала на брифінгу за підсумками засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

Позиція Євросоюзу щодо підтримки України незмінна

Каллас запевнила, що Європейський Союз завжди підтримував справедливий, тривалий і всебічний мир.

"Наша позиція не змінилася. Будь-який мирний план має бути підтриманий Україною і підтриманий Європою, аби стати успішним. Якщо Росія дійсно хотіла миру, вони би прийняли пропозицію про безумовне припинення вогню ще у березні", - наголосила Каллас.

Водночас, як зауважила топ-дипломатка ЄС, жорстока реальність говорить про те, що вчора у Тернополі було вбито 26 українців після російської атаки.

На Росію як на агресора треба чинити більше тиску

"Росія неодноразово показувала підтримку мирним переговорам на словах, але попередні мирні переговори провалилися, бо Росія жодного разу не взяла на себе будь-яких реальних зобов’язань. Тиск має бути спрямований на агресора, а не на жертву. Винагорода за агресію лише спровокує її посилення", - констатує Каллас.

Підхід ЄС передбачає план з двох пунктів з метою досягнення реального миру в Україні

Як відзначає висока представниця, в ЄС дотримуються чіткого плану з двох пунктів. Каллас пояснила:

"По-перше - послаблення Росії. По-друге - підтримка України".

Вона додала, що сьогодні голова розвідувального центру ЄС і спеціальний посланець Євросоюзу прозвітували про вплив санкцій на Росію.

"Дані дуже чіткі. Експорт російської неочищеної нафти є найнижчим за кілька місяців. Російські податкові надходження від продажу нафти найнижчі з часу початку війни. Санкції сильно б’ють по Росії. І будуть ще більше", - відзначила Каллас.

Разом з тим, пріоритетом ЄС є запровадження санкцій проти російського тіньового флоту. Сьогодні відбулися інтенсивні обговорення щодо ще більших кроків у цьому напрямку. ЄС вже запровадив санкції проти понад 550 суден.

Підтримка України має більшу вигоду, аніж наслідки від можливої перемоги Росії

Також Каллас повідомила, що сьогодні багато міністрів порушували тему фінансової підтримки України. Вона наголосила:

"Репараційний кредит - це найчіткіший спосіб підтримки оборони України. Це також спосіб, щоб показати Росії що час не на її стороні. Підтримка України - це вигідна справа у порівнянні з ціною перемоги Росії".

Жодні плани без погодження з боку європейців і українців ніколи не спрацюють

Водночас, топ-дипломатка прокоментувала повідомлення, що за спиною Євросоюзу і України розробляються якісь плани про припинення війни.

"Міністри сьогодні були досить стійкими і спокійними щодо цього, бо ми раніше вже це бачили, і тому що різні мирні плани не спрацюють, якщо європейці і українці не погодяться з ними", - підкреслила Каллас.

З цієї причини, як пояснила висока представниця ЄС, сьогодні міністри зосереджували увагу на тому, що саме робить Євросоюз і які здійснюються кроки. У цьому зв’язку, йдеться про тиск на РФ і про підтримку України.

До того ж, у неї запитали, що ЄС може зробити, аби допомогти президенту України Володимиру Зеленському стримати тиск з вимогою прийняття плану, до розробки якого ні ЄС, ні Україна не були залучені.

"По-перше, ми обговорили, що тиск має спрямовуватися на агресора. Ми не бачили жодної поступки з російської сторони, і вони ті, хто розпочали цю війну. Вони ті, хто здійснили вторгнення до іншої країни. Вони ті, хто вбивають цивільних в Україні. Тож, вони можуть припинити цю війну негайно. Саме тому, наш підхід - чинити тиск на агресора, щоб дійсно припинити це, і це послання, які ми передаємо також нашим партнерам в усьому світі", - відзначила Каллас.

Новий "мирний план" США і РФ

Як повідомляв УНІАН, у західних медіа з’явилося багато повідомлень про розробку плану з 28 пунктів щодо завершення війни, який здебільшого повторює російські максималістські вимоги щодо капітуляції України. Цей план нібито погоджувався з американської сторони на рівні спецспосланця Стіва Віткоффа і російської сторони на рівні Кирила Дмітрієва. Ці пропозиції розроблялися без відома України та Євросоюзу.

Водночас, як сьогодні повідомили в Офісі президента України, глава держави Володимир Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію. Президент України окреслив принципові основи, які важливі для нашого народу, і за підсумками сьогоднішньої зустрічі домовилися працювати над пунктами плану так, щоб це дало гідне закінчення війни.

