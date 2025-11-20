Народний депутат раніше відвідував виставку озброєння, і оприлюднив звідти відео, повідомивши назву радіозаводу з Тернополя.

Журналістка звинуватила народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Федієнка в публічному оприлюднені заборонених даних, що могло стати причиною для завдання Росією ракетного удару по місту Тернопіль. Водночас, народний депутат заперечив, що публікував щось заборонене. Спочатку спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко оприлюднила в Telegram фрагмент видаленого з соціальних мереж відео, яке записував депутат Федієнко.

Зокрема, як засвідчує відео, народний депутат під час відвідування виставки повідомив назву заводу з виробництва радіотехніки у Тернополі.

Як зазначила журналістка, коментуючи відео Федієнка, вона працювала на десятках виставок зброї, як журналістка і як гостя.

Відео дня

"І в жодному випадку не називалось ані місце проведення, ані місто виготовлення. Навіть назва компанії не завжди. А тут просто справа для СБУ. Сподіваюсь, вони помітили це відео. Бо користувач його вже видалив. Але я встигла залишити для вас ключові шматки", - наголосила Кирієнко.

Своєю чергою, народний депутат Олександр Федієнко в етері каналу "Київ 24" відреагував на цю ситуацію.

За його словами, оприлюднене журналісткою відео було зроблене ним у середині літа в Києві.

Федієнко повідомив, що оприлюднений шматок відео взагалі не стосується засобів РЕБ.

"Там був ще з радянських часів телефонний апарат… Коли я знімаю такі сюжети, я завжди питаю дозволу у людей, де я знімаю, якщо це виставка. Тому, ще раз - там нічого таємного, закритого чи ще чогось я точно не оприлюднював і не казав", - заявив Федієнко.

При цьому, він каже, що сьогодні перевірив у відкритому доступі в інтернеті інформацію про тендерні закупівлі, де вказується у документації назва військової частини і тернопільського заводу щодо продажу засобу телефонного зв’язку.

"Кому і навіщо це було потрібно – це вже інша історія, я не є конспірологом цієї історії. Можливо комусь треба було щось виправдати або можливо комусь треба було перебити той інформаційний привід, який зараз, дякуючи нашим антикорупційним органам, рухається по країні для того, щоби прибрати фокус нашого суспільства з тих або інших подій", - вважає депутат.

Він додав, що прийшов на виставку як звичайний відвідувач. За його словами, це була "звичайна публічна комерційна виставка в місті Києві".

Водночас, фахівець із військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у Telegram повідомив, що завод у Тернополі, про який йшлося на відео депутата Федієнка, майже не працює.

"Виробляє там примітивні телефонні апарати, корпуси та проводку для техніки – це не "комплектуючі для Нептуна". Це якийсь 0,1% від колишніх ресурсів заводу. Тобто це не та ціль, куди треба відправити 10 ракет. Це як атакувати гаражний кооператив 5 Іскандерами, тому що там два гаражі збирають РЕБ. Ми навіть не знаємо, де ці апарати виробляють, можливо, взагалі в іншому місці, а використовують тільки бренд заводу", - відзначив Флеш.

Водночас, Бескрестнов став на захист Федієнка, бо депутат є чи не єдиним серед нардепів, обізнаним з радіотехнікою.

"Відео, яке публікують, знято на виставці в Києві два місяці тому. На цій відкритій для всіх виставці був стенд заводу Оріон. Цей же завод проходить у всій відкритій тендерній документації з цими "старими" телефонними апаратами", - додав Флеш.

На переконання Бескрестнова, Федієнко нічого нового ворогу не розповів.

Подробиці атаки РФ по Тернополю

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада російські загарбники вдарили двома крилатими ракетами Х-101 по двох багатоповерхівках у Тернополі. Внаслідок удару в одній з багатоповерхівок сталося руйнування з 3-го по 9-й поверхи, в іншій – вщент вигоріло два підʼїзди.

Наразі відомо про 26 загиблих, серед них троє дітей. Майже сотня – травмовані. Також невідома доля ще 22 людей. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Вас також можуть зацікавити новини: