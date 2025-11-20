Загальний імпорт Європи з РФ на 124 мільярди євро більший за допомогу Києву.

З 2022 року ЄС імпортував із Росії енергоресурсів та товарів на 124 млрд євро більше, ніж надав фінансової підтримки Україні. Про це заявила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард, передає сайт Єврокомісії.

"Я неодноразово заявляла про необхідність збільшення підтримки України і посилення тиску на Росію, але правда полягає в тому, що підтримка України недостатньо велика, в той час як підтримка Росії – занадто велика", – сказала Мальмер Стенергард журналістам.

За її словами, з початку повномасштабного вторгнення Євросоюз підтримав Україну на 187 млрд. євро. При цьому за цей же час Європа імпортувала російську нафту і газ на суму 201 млрд євро. Разом з іншими імпортними товарами, загальний обсяг "інвестицій" в економіку Росії з боку ЄС складає 311 млрд євро.

Відео дня

"Це означає, що ми отримуємо негативну підтримку України у розмірі 124 млрд євро. Це – ніщо інше, як ганьба", – підкреслила голова МЗС Швеції.

Мальмер Стенергард додала, що не може бути ніяких прийнятних мирних переговорів між Україною та Росією, поки ЄС не посилить допомогу Києву. І на її думку, гарним варіантом було б розпочати з передачі Україні російських активів.

Російські заморожені активи для України

Слова шведської дипломатки звучать в унісон з офіційною позицією Києва, який вимагає від союзників ухвалити 18 грудня рішення про надання репараційного кредиту Україні у розмірі 140 мільярдів євро під росактиви. Reuters пише, що додаткові потреби України на 2026-2027 роки становитимуть 135,7 мільярда євро.

В той же час The Economist нагадує про масштабне розкрадання державних грошей в енергетиці і припускає, що тепер надання кредиту Києву неможливе без широкого та політично болісного перезавантаження, маючи на увазі всіх причетних до скандалу осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: