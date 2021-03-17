Правоохоронці встановлюють обставини події.

Сьогодні в Одесі жінка впала з висоти, спускаючись по саморобній мотузці з п'ятого поверху житлового будинку.

Як підтвердили УНІАН в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інцидент стався на проспекті Шевченка.

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За попередніми даними, жінка хотіла спуститися з п'ятого поверху на мотузці, зв'язаній із простирадл, але зірвалася на землю.

Потерпіла отримала травми і доставлена в лікарню.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

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Автор: Лариса Козова