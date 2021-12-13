Результати автотехнічної експертизи озвучив адвокат потерпілої сторони Ігор Черняк.

16-річний водій Infiniti Микола Харківський, який скоїв 26 жовтня смертельну ДТП у Харкові, їхав зі швидкістю 180 км/год.

Про це у Facebook повідомив адвокат потерпілої сторони Ігор Черняк, посилаючись на результати автотехнічної експертизи.

"В ході проведення експертизи було встановлено, що на момент зіткнення швидкість автомобіля Infiniti під керуванням Миколи Харківського становила 180 км/год", - написав він.

Смертельна ДТП у Харкові - що сталося

Як повідомляв УНІАН, увечері 26 жовтня в Харкові 16-річний водій Infiniti, намагаючись перетнути перехрестя проспекту Гагаріна і вулиці Одеської на червоний сигнал світлофора, на високій швидкості зіткнувся з Chevrolet Aveo. В результаті аварії 58 – річний водій Chevrolet загинув на місці, трьох пасажирів Infiniti - двох юнаків 19 років і 16-річну дівчину з важкими травмами госпіталізували.

Водія Infiniti Миколи Харківського затримали. Йому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права на заставу.

Експертиза ДНК підтвердила, що за кермом Infiniti був харківський.

Автор: Світлана Макринська