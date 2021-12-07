Суд не матиме жодних перешкод для притягнення підозрюваного до кримінальної відповідальності.

Психіатрична експертиза засвідчила, що винуватець смертельної ДТП у Харкові 16-річний Микола Харківський усвідомлював свої дії та міг ними керувати під час аварії на проспекті Гагаріна.

Читайте такожНова смертельна ДТП у Харкові: фура розчавила таксі з людьми (фото, відео)Про це повідомив адвокат постраждалих Ігор Черняк.

"Кажучи простіше — (експертиза - УНІАН) визнала його осудним. Це означає, що суд не матиме жодних перешкод для притягнення його до кримінальної відповідальності", — написав адвокат.

Смертельна ДТП з участю Миколи Харківського: що відомо

Ввечері 26 жовтня у Харкові 16-річний водій Infiniti, намагаючись перетнути перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської на червоний сигнал світлофора, на високій швидкості зіткнувся із Chevrolet Aveo. Внаслідок аварії 58-річний водій Chevrolet загинув на місці, трьох пасажирів Infiniti – двох юнаків 19 років та 16-річну дівчину – з тяжкими травмами госпіталізували.

Водія Infiniti затримали. Йому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

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Автор: Марта Гичко