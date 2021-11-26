Жінка запевняє, що подавала своїм дітям лише правильні приклади.

Мати 16-річного Миколи Харківського - підозрюваного в смертельній ДТП в Харкові, який нещодавно визнав свою провину, Марина Дегтярь, розповіла про сина й проблеми, з якими стикнулася родина після резонансної події.

Про це йдеться в її інтерв'ю "Суспільному".

Жінка каже, що купила славнозвісну Infiniti в жовтні, забрала ключі й документи та поїхала до Німеччини. Про попередні інциденти за участі її сина знає, каже, що для неї це було шоком. Зізнається: син з дитинства був гіперактивним, а в молодшому віці хотів стати "крутим".

"Кермо Колі я ніколи не передавала. Я маю 20-річний стаж водіння, не маю жодного ДТП, діти бачили приклад законного водіння, я ніколи не порушувала. Я лише такі приклади давала дітям", - запевняє мати підозрюваного. І додає: думає, що водити авто він навчився у старших друзів.

Говорячи про смертельну ДТП, Марина Дегтярь запевняє, що сплатила за операцію постраждалій пасажирці - разом 12 тисяч гривень. Тепер, зізнається, прагне до спілкування з родиною єдиного загиблого.

Читайте такожДТП з харківським "мажором": слідчі відкрили справу щодо батьків 16-річного водія"Я хочу звернутися до доньки загиблого: Настю, будь ласка, зверніться до нас. Ми хочемо по-людськи вибачитися, поспілкуватися особисто. Будь ласка, зверніться до наших адвокатів, до нас, ми відкриті", - каже мати Харківського.

За її словами, після аварії від родини відвернулося багато людей, а її молодший 12-річний син навіть боїться відвідувати школу через погрози.

"Молодші не несуть відповідальності за брата. Вони зовсім різні, та Коля залишається моїм сином та буде ним незалежно від того, буде він на свободі чи в тюрмі", - говорить Дегтярь.

Говорячи про власну відповідальність за виховання старшого сина, жінка допускає, що "можливо, десь не доглянула, але кермо не передавала".

"Я вже несу відповідальність. Ми не можемо нормально жити. Життя, яке було до аварії, не існує", - резюмувала вона.

Смертельна ДТП з участю Миколи Харківського: що відомо

Ввечері 26 жовтня у Харкові 16-річний водій Infiniti, намагаючись перетнути перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської на червоний сигнал світлофора, на високій швидкості зіткнувся із Chevrolet Aveo. Внаслідок аварії 58-річний водій Chevrolet загинув на місці, трьох пасажирів Infiniti – двох юнаків 19 років та 16-річну дівчину – з тяжкими травмами госпіталізували.

Водія Infiniti затримали. Йому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Автор: Юрій Годован