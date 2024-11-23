Між двома компаніями виникла бійка, у ході якої один з фігурантів зробив декілька пострілів у бік опонентів.

В одному з готелів Києва в ніч на 23 листопада сталася стрілянина, внаслідок якої загинув 27-річний чоловік, ще кілька людей отримали поранення. Про це повідомили у Печерському управлінні поліції ГУНП у м. Києві.

Зазначається, що інцидент відбувся близько 1:00 години ночі. У приміщенні готелю між двома компаніями виник конфлікт та в подальшому бійка, у ході якої один з фігурантів дістав зброю та зробив декілька пострілів у бік опонентів.

"Від отриманих поранень 27-річний чоловік загинув на місці, ушкоджень також зазнали товариш потерпілого та охоронець закладу. Останніх у задовільному стані було госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Правоохоронці уточнили, що затримали одного з учасників бійки, стрілка наразі розшукують:

"Кримінальні провадження розпочаті за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 115 - умисне вбивство, та ч. 2 ст. 296 - хуліганство. Фігуранту загрожує до пʼятнадцяти років позбавлення волі".

Останні кримінальні новини

Як повідомляв УНІАН, депутата Керецьківської сільської ради, який торік підірвав гранати у приміщенні, засуджено до довічного ув’язнення. Внаслідок інциденту постраждали понад 20 людей, двоє померли в лікарні.

Також ми писали, що у Хмельницькому п’яний водій спровокував ДТП та влетів у зупинку. Троє жінок, які стояли на зупинці, загинули.

Вас також можуть зацікавити новини: