Стрілянина в ТЦК на Закарпатті: ромам загрожує до 7 років ув'язнення

У поліції зазначили, що конфлікт вичерпано, але для його врегулювання було здійснено попереджувальні постріли.

Поліція Виноградова Закарпатської області підтвердила, що розслідує кримінальне провадження за фактом конфлікту групи ромів з працівниками ТЦК та СП.

Як повідомили у прес-службі ГУ НП у Закарпатській області, ввечері 3 травня біля входу на територію Виноградівського ТЦК зібралася група людей, орієнтовно 10 осіб, які порушували публічний порядок та вчиняли хуліганські дії.

Співробітники поліції, які прибули на місце події, встановили, що таким чином представники поселення з села Онок висловлювали невдоволення через мобілізацію двох їхніх товаришів.

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"Коли учасники конфлікту намагалися силою відчинити вхідні ворота, співробітники ТЦК та СП здійснили попереджувальні постріли у повітря. На місці події забезпечували публічний порядок кілька екіпажів поліції. Ніхто з присутніх внаслідок хуліганських дій не постраждав. Наразі конфлікт з даного приводу вичерпано", - зазначили в поліції.

Слідчі кваліфікували такі дії за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство). Тривають процесуальні заходи, діям кожного з учасників правоохоронці нададуть правову оцінку. Винним у вчиненні хуліганства загрожує увʼязнення терміном до 7 років.

Конфлікт на Закарпатті - що відомо

Раніше ЗМІ повідомляли, що в ніч на 4 травня у Виноградові Закарпатської області стався конфлікт зі стріляниною між ромами та працівниками ТЦК.

Заворушення сталися через мобілізацію чоловіка із села Онок Берегівського району. Як повідомили жителі села, представники ТЦК мобілізували їхнього односельця, якого вранці 3 травня зупинили на місцевому базарі. Роми стверджують, що чоловік хворий і не може бути мобілізований.

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