Адвокат має намір оскаржити рішення суду щодо запобіжного заходу.

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому учаснику бойових дій на Донбасі Володимиру Прохничу, який 4 серпня зайшов до будівлі Кабінету міністрів України з гранатою.

Про це повідомив у Facebook його адвокат Тарас Безпалий.

"Володимир Прохнич - тримання під вартою", - написав адвокат.

Запобіжний захід діятиме 60 діб.

Читайте такожВетеран АТО та підприємець: ЗМІ дізналися перші дані про особу чоловіка, який захопив будівлю Кабміну (фото)Прохничу повідомили про підозру за трьома статтями:

стаття 341 "Захоплення державних будівель";

частиною 2 статті 146 "Незаконне позбавлення волі";

частиною 1 статті 263 "Незаконне поводження зі зброєю".

Підозрюваному загрожує до 15 років в'язниці.

У свою чергу захист Володимира Прохнича подаватиме апеляцію на рішення суду про запобіжний захід.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив адвокат Прохнича Тарас Безпалий.

Він розповів, що суд обрав запобіжний захід для Прохнича у вигляді тримання під вартою до 27 вересня і додав, що обов’язково оскаржить цю ухвалу у Київському апеляційному суді, де проситиме обрати Прохничу будь-який інший запобіжний захід, не пов’язаний з триманням під вартою.

Захоплення Кабміну: що відомо

Вранці 4 серпня чоловік зайшов з предметом, схожим на гранату, в будівлю Кабінету міністрів. Він продемонстрував охороні боєприпас і став погрожувати його підірвати.

У зв'язку з цим поліція оточила квартал, була введена спеціальна операція. Правоохоронці понад годину проводили з ним переговори. Згодом його затримали.

Чоловіком, який захопив Кабмін, є ветеран АТО на ім'я Володимир Прохнич. Він - підприємець з Ірпеня Київської області (з ремонту автомобілів). Згодом стало відомо, що він був незадоволений роботою держустанови та неналежним фінансовим забезпеченням колишніх військовослужбовців. Тому й пішов на злочин.

Затриманому колишньому військовослужбовцю 43 роки. Відносно його розпочато кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ст. 341 (захоплення державних будівель), ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю).

5 серпня чоловікові повідомили про підозру.

Автори: Дмитро Хилюк, Надя Пришляк