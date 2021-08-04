Чоловік незадоволений роботою уряду та неналежним фінзабезпеченням колишніх військовослужбовців.

Колишній учасник бойових дій на Донбасі, який погрожував підірвати гранату в будівлі Кабінету міністрів, був невдоволений роботою держустанови та неналежним фінансовим забезпеченням колишніх військовослужбовців.

Про це повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець на сторінці у Facebook.

За її словами, чоловіка, який захопив будівлю Кабміну, доставили до Печерського управління поліції, де з ним працюють слідчий та процесуальний керівник.

"З якою метою він прийшов до адмінбудівлі та чого хотів добитися, з’ясовується. В загальних рисах: невдоволення роботою держустанови та неналежне фінансове забезпечення колишніх військовослужбовців" - додала Максимець.

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Напад чоловіка з гранатою на Кабмін

4 серпня близько 10:00 до будівлі Кабміну зайшов чоловік, який погрожував підірвати бойову гранату. Також він захопив у заручники декілька осіб. Згодом правоохоронці затримали його.

Як повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко, затриманий був учасником антитерористичної операції, а на злочин пішов через "життєві події".

У прес-службі Київської міської прокуратури уточнили, що затриманому 43 роки. Стосовно нього розпочато кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ст. 341 (захоплення державних будівель), ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

Автор: Костянтин Гончаров