Затримання ветерана АТО показали на відео / скріншот
Правоохоронці опублікували відео затримання ветерана АТО, який погрожував підірвати гранату в Кабміні.
Запис розміщено на офіційному Youtube-каналі Міністерства внутрішніх справ.
Операцію з затримання проводили спецпризначенці КОРД. На оприлюднених кадрах видно, що опору чоловік не чинив, тому його спокійно вивели з будівлі, а вже після цього вдягли наручники. Одразу після затримання до приміщення запросили співробітників вибухотехнічної служби для відповідної перевірки.
Затримання КОРДом правопорушника з гранатою у КМУ
Захоплення Кабміну: що відомо про інцидент та затриманого
- Вранці 4 серпня чоловік зайшов з предметом, схожим на гранату, в будівлю Кабінету міністрів. Він продемонстрував охороні боєприпас і почав погрожувати його підірвати.
- У зв'язку з цим поліція оточила квартал, була введена спеціальна операція. Правоохоронці більше години проводили з ним переговори. Згодом його затримали.
- Чоловіком, який захопив Кабмін, є ветеран АТО на ім'я Володимир Прохнич. Він - підприємець з Ірпеня Київської області (ремонтує автомобілі). Згодом стало відомо, що він був невдоволений роботою держустанови та неналежним фінансовим забезпеченням колишніх військовослужбовців. Тому й пішов на злочин.
- Затриманому колишньому військовослужбовцю 43 роки. Стосовно нього розпочато кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ст. 341 (захоплення державних будівель), ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).