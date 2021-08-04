Оприлюднено відео затримання озброєного гранатою ветерана АТО у Кабміні

Чоловік під час затримання опору не чинив й вийшов з будівлі під пильним контролем спецпризначенців.

Правоохоронці опублікували відео затримання ветерана АТО, який погрожував підірвати гранату в Кабміні. Запис розміщено на офіційному Youtube-каналі Міністерства внутрішніх справ. Операцію з затримання проводили спецпризначенці КОРД. На оприлюднених кадрах видно, що опору чоловік не чинив, тому його спокійно вивели з будівлі, а вже після цього вдягли наручники. Одразу після затримання до приміщення запросили співробітників вибухотехнічної служби для відповідної перевірки. Захоплення Кабміну: що відомо про інцидент та затриманого Вранці 4 серпня чоловік зайшов з предметом, схожим на гранату, в будівлю Кабінету міністрів. Він продемонстрував охороні боєприпас і почав погрожувати його підірвати.

У зв'язку з цим поліція оточила квартал, була введена спеціальна операція. Правоохоронці більше години проводили з ним переговори. Згодом його затримали.

Чоловіком, який захопив Кабмін, є ветеран АТО на ім'я Володимир Прохнич. Він - підприємець з Ірпеня Київської області (ремонтує автомобілі). Згодом стало відомо, що він був невдоволений роботою держустанови та неналежним фінансовим забезпеченням колишніх військовослужбовців. Тому й пішов на злочин.

Затриманому колишньому військовослужбовцю 43 роки. Стосовно нього розпочато кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ст. 341 (захоплення державних будівель), ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю). Автор: Юрій Годован

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