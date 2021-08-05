Наразі вирішується питання щодо обрання Володимиру Прохничу запобіжного заходу.

Повідомлено про підозру чоловіку, який захопив приміщення Кабінету Міністрів та погрожував підірвати гранату.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури

"За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 43-річному чоловіку, який вчора захопив приміщення Кабінету Міністрів на вул. Грушевського 12/2, утримував людей та погрожував підірвати себе гранатою", - йдеться у повідомленні.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ст. 341 (захоплення державних будівель), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

Наразі вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу. Мотиви та обставини вчинення злочину встановлюються.

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Захоплення Кабміну: що відомо про інцидент і затриманого

Вранці 4 серпня чоловік зайшов з предметом, схожим на гранату, в будівлю Кабінету міністрів. Він продемонстрував охороні боєприпас і став погрожувати його підірвати.

У зв'язку з цим поліція оточила квартал, була введена спеціальна операція. Правоохоронці понад годину проводили з ним переговори. Згодом його затримали.

Чоловіком, який захопив Кабмін, є ветеран АТО на ім'я Володимир Прохнич. Він - підприємець з Ірпеня Київської області (з ремонту автомобілів). Згодом стало відомо, що він був незадоволений роботою держустанови та неналежним фінансовим забезпеченням колишніх військовослужбовців. Тому й пішов на злочин.

Затриманому колишньому військовослужбовцю 43 роки. Відносно його розпочато кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ст. 341 (захоплення державних будівель), ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю).

Автор: Денис Прядко