Повідомлено про підозру чоловіку, який захопив приміщення Кабінету Міністрів та погрожував підірвати гранату.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури
"За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 43-річному чоловіку, який вчора захопив приміщення Кабінету Міністрів на вул. Грушевського 12/2, утримував людей та погрожував підірвати себе гранатою", - йдеться у повідомленні.
Дії підозрюваного кваліфіковано за ст. 341 (захоплення державних будівель), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).
Наразі вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу. Мотиви та обставини вчинення злочину встановлюються.
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Захоплення Кабміну: що відомо про інцидент і затриманого
Вранці 4 серпня чоловік зайшов з предметом, схожим на гранату, в будівлю Кабінету міністрів. Він продемонстрував охороні боєприпас і став погрожувати його підірвати.
У зв'язку з цим поліція оточила квартал, була введена спеціальна операція. Правоохоронці понад годину проводили з ним переговори. Згодом його затримали.
Чоловіком, який захопив Кабмін, є ветеран АТО на ім'я Володимир Прохнич. Він - підприємець з Ірпеня Київської області (з ремонту автомобілів). Згодом стало відомо, що він був незадоволений роботою держустанови та неналежним фінансовим забезпеченням колишніх військовослужбовців. Тому й пішов на злочин.
Затриманому колишньому військовослужбовцю 43 роки. Відносно його розпочато кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ст. 341 (захоплення державних будівель), ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю).