Правоохоронці продовжують розслідувати справу.

Черкаський апеляційний суд залишив під вартою нерідну бабусю 7-річного хлопчика, який помер від травм.

Про це повідомляє прес-служба Черкаської обласної прокуратури.

"Черкаським апеляційним судом 10 вересня залишено в силі ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси від 31 серпня про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваної у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 135 КК України за фактом залишення в небезпеці малолітнього, який в подальшому помер", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці проводять необхідні слідчі дії, спрямовані на повне та всебічне з’ясування обставин справи.

Читайте такожНа Запоріжжі сталась бійка між хірургом та батьком малого пацієнта (відео)24 серпня у Черкасах госпіталізували травмованого семирічного хлопчика. У дитини діагностували гематому головного мозку, травмовані губи та вуха.

Попередньо повідомлялося, що хлопчика покусали собаки. Також озвучувалася версія, що він упав із купи цегли й травмувався. Мати з вітчимом дитини під час трагедії перебували в Києві.

За даним фактом відкриті провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

31 серпня 51-річну жительку Черкас, яка тимчасово доглядала за дитиною, взяли під варту, а 4 вересня заарештували її чоловіка.

За версією слідства, підозрювана не звернулася до лікарів через поганий стан здоров’я хлопчика та намагалася самостійно надавати йому медичну допомогу.

5 вересня дитина померла у лікарні.

За інформацією поліції, смерть хлопчика настала внаслідок травми голови та крововиливу.

Автор: Світлана Макринська