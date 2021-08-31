51-річна жінка не звернулася до лікарів та особисто надавала медичну допомогу хлопчику, тяжко травмованому за загадкових обставин.

Жительку Черкас, яка підозрюється у залишенні в небезпеці травмованого 7-річного хлопчика, взяли під варту.

Про це повідомляє прес-служба Черкаської обласної прокуратури.

"У вівторок, 31 серпня, слідчим суддею Соснівського районного суду міста Черкаси задоволено клопотання слідчого, погоджене прокурором, про обрання 51-річній місцевій жительці запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стороною обвинувачення ініційовано взяття жінки під варту з метою забезпечення виконання підозрюваною процесуальних обов’язків, а також запобігання можливим спробам переховуватися від слідства та суду.

За версією слідства, підозрювана, яка тимчасово доглядала за дитиною, спостерігаючи поганий стан здоров’я хлопчика, не звернулася до закладів охорони здоров’я та намагалася самостійно надавати йому медичну допомогу, залишивши у небезпечному для життя стані травмовану дитину, яка з об’єктивних причин була позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження.

Читайте такожКатувань не було: батько хлопчика з Черкас зробив несподівану заяву (відео)

28 серпня жінці повідомили про підозру за фактом залишення малолітньої дитини в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 135 КК України).

Як пише "Обозреватель", засідання суду було закритим на прохання підозрюваної. Вона заявила, що відкрите засідання може призвести до розголошення особистих даних щодо її неповнолітнього онука, що може йому нашкодити. Суд клопотання задовольнив.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня у Черкасах госпіталізували травмованого семирічного хлопчика. У дитини діагностували гематому головного мозку, відсутність обох вух та нижньої губи, а також частини статевого органу. Вона перебуває у вкрай тяжкому стані.

За даним фактом прокуратура розслідує два кримінальні провадження: за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

Наразі з’ясовуються обставини, за яких хлопчик отримав тілесні ушкодження. Призначено судово-медичну експертизу. Служба у справах дітей з’ясовує стан утримання та умови проживання дитини, перевіряє повноту виконання його батьками обов’язків щодо виховання та розвитку.

Автори: Світлана Макринська, Юрій Годован