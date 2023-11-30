За гроші вони обіцяли зняти арешт з повітряних суден приватної компанії.

Чотирьом суддям Київського апеляційного суду закидають хабарницво за попередньою змовою.

Як повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, 29 листопада 2023 року прокурори САП та детективи НАБУ викрили суддів Київського апеляційного суду на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 35 тис. дол. США за ухвалення рішення про скасування арешту майна.

Встановлено, що 28 листопада "суддя-посередник" отримав від представника приватної компанії неправомірну вигоду за задоволення скарги на ухвалу місцевого суду про накладення арешту на повітряні судна.

Відео дня

"Після одержання коштів вказаний суддя 10 тис. дол. США залишив собі, а 25 тис. дол. США передав колегам, які виносили судове рішення. 29 листопада 25 тис. дол. США були розподілені між всіма членами колегії суддів, які здійснювали апеляційний розгляд. Під час обшуків за місцем знаходження та проживання суддів детективи вилучили кошти, одержані в якості неправомірної вигоди", - повідомили в САП.

Зазначається, що наразі вирішується питання щодо повідомлення суддям про підозру. Попередня кваліфікація кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 28 КК України (вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою), ч. 4 ст. 368 (одержання хабара в особливо великому розмірі).

За інформацією НАБУ, суддя Київського апеляційного суду сам запропонував одній зі сторін у справі задовольнити скаргу щодо скасування арешту майна приватного товариства. За це йому та трійці суддів у справі представник компанії мав надати неправомірну вигоду у розмірі 35 тис. дол. США.

За інформацією джерел УНІАН, йдеться про суддів Віктора Глиняного, В’ячеслава Дзюбіна, Ігора Паленика та Юрія Сливу, а також майно, арештоване у рамках справи екс-президента "Мотор Січі", екс-нардепа В'ячеслава Богуслаєва.

Хабарництво у судах України - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у травні Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну корупцію у Верховному Суді. А саме схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями ВСУ. Тоді на отриманні хабара зокрема викрито голову Верховного Суду Всеволода Князєва. Йдеться про 2,7 млн доларів.

Вчора, 29 листопада, стало відомо, що на отриманні хабара викрили суддю одного із районних судів Одеси. Посадовиця також організувала схему одержання хабарів за винесення "потрібних" судових рішень.

Вас також можуть зацікавити новини: