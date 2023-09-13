Військком підробляв документи, які підтверджували непридатність чоловіків до військової служби.

На Харківщині викрили посадовця районного військкомату, який за гроші пропонував ухилянтам уникнути мобілізації.

Як повідомив речник обласного управління СБУ Владислав Абдула, за хабарі він "допомагав" військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних документів.

Зокрема, зловмисник забезпечував ухилянтів довідками військово-лікарської комісії та посвідченнями, які підтверджували непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку.

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"Вартість таких "послуг" становила від 3 до 8 тис. доларів з одного "клієнта", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для передачі хабарів посадовець неодноразово залучав посередників.

Йому повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів, та службовому підробленні.

Правоохоронці проводять заходи для притягнення до відповідальності усього кола осіб, причетних до функціонування незаконної схеми.

Ситуація з військкомами в Україні

З початку повномасштабного вторгнення РФ та масової мобілізації в Україні зафіксовано безліч фактів незаконного збагачення воєнкомів на ухилянтах.

11 серпня за результатами перевірки військкоматів президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні буде звільнено всіх керівників обласних територіальний центрів комплектування та соціальної підтримки. Він повідомив про відкриття понад 100 кримінальних проваджень щодо посадовців військкоматів.

Президент наголосив, що військкомами мають стати ті, хто знає, що хабарництво під час війни – це державна зрада. Йдеться про воїнів, які пройшли фронт та не можуть воювати за станом здоров’я. Всі кандидати перед призначенням мають пройти перевірку СБУ.

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