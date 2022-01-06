Дівчинка розповіла про все своїм батькам, разом вони пішли у поліцію.

У Бердянську в новорічну ніч побили школярку. Дівчина завдала тілесних ушкоджень свої подрузі, а підлітки зняли все це на відео. Постраждала розповіла про інцидент своїм батькам.

Про це повідомляється на сторінці Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області у Facebook.

5 січня до поліції прийшла 15-річна школярка, яка розповіла, що її побили на новорічні свята, 1 січня. У присутності батьків дівчинка розповіла правоохоронцям усі подробиці інциденту. Школярка була у компанії підлітків, коли одна з присутніх там дівчат її побила. Також вона підтвердила свої слова відеозаписом. Виявилося, що побиття знімали.

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Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Запоріжжі чоловік "під кайфом" побив поліцейського. Порушник у грубій формі висловлювався в бік правоохоронця, після чого наніс йому травми голови.

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