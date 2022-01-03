За вчинені дії йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

У Запоріжжі затримано раніше судимого чоловіка, який спричинив поліцейському тілесні ушкодження.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Запорізької області.

Зазначається, що 2 грудня близько 15 години до чергової частини відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції по спецлінії "102" надійшло повідомлення про те, що того ж дня годиною раніше до 9-ї міської клінічної лікарні міста Запоріжжя за медичною допомогою звернувся працівник поліції з травмою голови.

Вжитими заходами встановлено, що 2 грудня о 10.50 годині співробітник відділу поліції № 5 Запорізького РУП, перебуваючи на службі, під час відпрацювання виклику по вулиці Дорошенка, отримав тілесні ушкодження від пересічного громадянина.

"…чоловік у грубій формі висловлювався в бік правоохоронця, після чого наніс йому травми голови. В порядку ст. 208 КПК України зловмисника затримано", - йдеться у повідомленні.

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Ним виявився 40-річний житель обласного центру, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини. Згідно висновку медичного обстеження, зловмисник знаходився у стані наркотичного сп’яніння.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. На даний час вирішується питання повідомлення фігуранту про підозру у скоєнні злочину за ознаками ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України "Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків". За вчинені дії чоловіку загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

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