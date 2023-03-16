Ймовірно, пожежа сталася через загоряння бензовоза.

У четвер, 16 березня, близько 6 години ранку в місті Бориспіль Київської області спалахнула пожежа. Загорілася автозаправна станція. Про це повідомив Телеграм-канал "Реальний Київ".

Також опубліковано відео з місця події: на опублікованих кадрах видно, що пожежа досить масштабна, в небо піднімається стовп чорного диму.

Пізніше "Реальний Київ" додав, що київська пожежа спалахнула на території АЗС"Мотто". Спочатку нібито загорівся бензовоз DAF XF, а потім сталося загоряння автозаправного комплексу.

Відео дня

Зараз на місці працюють співробітники ДСНС і критичні служби, площа пожежі встановлюється. Інформації про загиблих і травмованих поки немає.

Про масштабну пожежу повідомляє і телерадіостудія "Бориспіль" у Facebook та публікує фото з місця події.

Пожежа на складах у Києві

Наприкінці лютого 2023 року в Подільському районі міста Києва сталася пожежа на складах з лакофарбовими матеріалами. Горіло приміщення площею 3000 кв.м. Обійшлося без постраждалих.

Через пожежу було перекрито рух на частині вулиці Новокостянтинівської та повністю перекрито вулицю Нахімова.

Вас також можуть зацікавити новини: