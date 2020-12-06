У Кривому Розі дістали дівчинку з-під завалів / фото dp.dsns.gov.ua
У неділю, 6 грудня, в Кривому Розі Дніпропетровської області в приватному житловому будинку обвалилася стеля. Під завалами опинилася 12-річна дівчинка.
Читайте такожНа Волині в інтернаті обвалилася двометрова стіна (відео)Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.
Зазначається, що інцидент трапився в будинку по вулиці теплій Центрально-Міського району міста.
Рятувальники встановили, що стеля обвалилася ймовірно через аварійний стан.
З-під завалів дістали дівчинку. Дитину відразу оглянули лікарі. Серйозних травм у неї не виявили, тому госпіталізація не знадобилася.
У Кривому Розі дістали дівчинку з-під завалів / фото dp.dsns.gov.ua
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