В Одесі водій протягнув співробітника військкомату на дверях автівки, намагаючись втекти від нього. Військовий потрапив до лікарні зі струсом головного мозку.
Як повідомляється на сторінці Одеського обласного ТЦК та СП в соціальній мережі Facebook, інцидент стався 5 грудня у Приморському районі міста, де військовослужбовець здійснював оповіщення цивільного населення:
"На законні вимоги показати військово-облікові документи, водій агресивно відмовився, а потім почав рух авто, внаслідок чого "протягнув" військовослужбовця на двері транспортного засобу на значну відстань".
В обласному ТЦК наголошують, що військовослужбовця перевели на службу в тиловому підрозділі після поранення на передовій. Керівництво центру засудило поведінку водія. "Особи, які здійснюють протиправні дії щодо українських військових, будуть притягнуті до відповідальності відповідно до законодавства України", - йдеться у повідомленні.
Конфлікти з ТЦК
Нагадаємо, раніше один з представників Уповноваженого ВР з прав людини заявив, що команді вдалося "майже повністю викорінити бусифікацію". Цю заяву спростував його ж керівник, зазначивши, що про "перемогу" досі не йдеться.
Народний депутат Єгор Чернєв повідомляв, що на засідання комітету із питань нацбезпеки, оборони та розвідки неодноразово викликали представників Міноборони через випадки "бусифікації".