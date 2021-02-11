Рух трамваїв відновили / скріншот
У центрі Києва на площі Перемоги сьогодні було заблоковано рух трамваїв через припаркований автомобіль.
Відповідне відео опубліковане в спільноті dtp.kiev.ua в Facebook.
Водій в годину пік припаркував машину біля універмагу "Україна", закривши тим самим проїзд для електротранспорту.
Як повідомили в КП "Київпастранс", через інцидент виникла 20-хвилинна затримка в русі трамваїв №15 і 18. На місце була викликана поліція. У підсумку рух відновили з відхиленням від графіка.
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