Виникла затримка в русі трамваїв двох маршрутів.

У центрі Києва на площі Перемоги сьогодні було заблоковано рух трамваїв через припаркований автомобіль.

Відповідне відео опубліковане в спільноті dtp.kiev.ua в Facebook.

Водій в годину пік припаркував машину біля універмагу "Україна", закривши тим самим проїзд для електротранспорту.

Як повідомили в КП "Київпастранс", через інцидент виникла 20-хвилинна затримка в русі трамваїв №15 і 18. На місце була викликана поліція. У підсумку рух відновили з відхиленням від графіка.

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Автор: Юрій Годован