У центрі Києва велосипедистка на швидкості збила жінку-пішохода.
Запис з вуличної камери відеоспостереження опублікувала Патрульна поліція Києва у своєму Telegram-каналі.
Інцидент стався вдень у вівторок, 20 квітня, на перетині вулиці Прорізної та Грінченка.
«Велосипедистка, рухаючись по тротуару на великій швидкості, збила жінку, яка опинилась на її шляху», - йдеться у повідомленні.
На записі видно, що жінка розмовляла з кур'єром, коли велосипедистка в'їхала їй у спину. Від сильного удару вона вилетіла на проїжджу частину та вдарилася головою об асфальт та, ймовірно, втратила свідомість.
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У поліції кажуть, що потерпілих ушпиталили медики, а встановлювати обставини події будуть слідчі.
Нагадаємо, що згідно з правила дорожнього руху велосипедистам забороняється рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках (крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих).
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