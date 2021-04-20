У поліції кажуть, що потерпілих ушпиталили медики, а встановлювати обставини події будуть слідчі.

У центрі Києва велосипедистка на швидкості збила жінку-пішохода.

Запис з вуличної камери відеоспостереження опублікувала Патрульна поліція Києва у своєму Telegram-каналі.

Інцидент стався вдень у вівторок, 20 квітня, на перетині вулиці Прорізної та Грінченка.

«Велосипедистка, рухаючись по тротуару на великій швидкості, збила жінку, яка опинилась на її шляху», - йдеться у повідомленні.

На записі видно, що жінка розмовляла з кур'єром, коли велосипедистка в'їхала їй у спину. Від сильного удару вона вилетіла на проїжджу частину та вдарилася головою об асфальт та, ймовірно, втратила свідомість.

Читайте такожВ Харкові Toyota влетіла у торговельні ряди на ринку, є постраждалі (фото)

У поліції кажуть, що потерпілих ушпиталили медики, а встановлювати обставини події будуть слідчі.

Нагадаємо, що згідно з правила дорожнього руху велосипедистам забороняється рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках (крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих).

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко