Біля пляжу "Пушкінський" близько 05:35 автомобіль Opel Vivaro врізався в дерево.

У Черкасах внаслідок зіткнення автомобіля з деревом загинула дівчина, ще семеро осіб постраждали

Про це повідомляє Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради.

Зазначається, що виклик про те, що у Черкасах біля пляжу "Пушкінський" автомобіль Opel Vivaro врізався у дерево, надійшов сьогодні о 05:35.

До місця події виїхали п'ять бригад "швидкої".

Під час аварії загинула дівчина 17-18 років.

На місці події медики надавали допомогу сімом постраждалим та доправили шістьох до Третьої черкаської міської лікарні. У вкрай тяжкому стані перебувала 19-річна дівчина, у якої діагностували політравму, травматичний шок та закриті переломи.

Також, за інформацією центру, у 28-річної жінки медики виявили закриту черепно-мозкову-травму, закриту травму живота та грудної клітки. У 37-річного чоловіка – множині поверхневі травми голови та закриту черепно-мозкову травму, у 19-річного хлопця – закриту черепно-мозкову травму та забій коліна, у 19-річної дівчини – садна обличчя та голови, у чоловіка 30-ти років – травматичну екстракцію зубів та рвану рану губи.

Також медики на місці надавали допомогу 37-річному чоловіку зі закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та розсіченою раною брови.

Читайте такожКиянин влаштував "перегони" з патрульними - в автомобілі у цей час знаходилися діти (відео)

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Світлана Макринська