Рятувальники їхали на гасіння пожежі.

На Прикарпатті в результаті ДТП постраждало шість рятувальників, які перебували в пожежному автомобілі.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України в Івано-Франківській області, пожежний автомобіль перекинувся сьогодні близько 9:00 на автомобільній дорозі Р-21 "Долина - Хуст". Аварія сталася під час слідування на виклик про пожежу легкового автомобіля у село Пшеничники Калуського району.

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В повідомленні сказано, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмовано 6 осіб особового складу 10-ї ДПРЧ міста Долина, що перебували в пожежному автомобілі.

Зазначається, що постраждалих бригадами швидкої допомоги доставлено на обстеження в лікарню.

В повідомленні також сказано, що причини та обставини ДТП з'ясовуються.

Як повідомили в прес-службі поліції Івано-Франківщини, аварія сталася через помилку водія пожежного авто.

"Водій, рухаючись на службовому автомобілі на виїзд, не обрав безпечну швидкість і при об'їзді ремонтних робіт на дорозі, виїхав на смугу зустрічного руху, не впорався з керуванням, з'їхав у кювет, де допустив зіткнення з деревом", - заявили поліцейські.

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Автори: Олександр Топчій, Надя Пришляк