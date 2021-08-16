В аварії постраждав один пасажир, його госпіталізували.

У селищі Печеніги Харківської області дівчина за кермом автомобіля Volkswagen на швидкості влетіла в газову заправку.

Фото з місця аварії опублікував Telegram-канал "Автомобільний Харків".

Повідомляється, що ДТП сталося пізно ввечері 15 серпня.

"На момент ДТП на заправці стояв водій іншого авто та заправник, вони встигли відскочити в останній момент", – йдеться у підписі до фото.

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Автор: Катерина Шварц