Під Харковом авто влетіло в газову заправку / фото t.me/ctokharkov
У селищі Печеніги Харківської області дівчина за кермом автомобіля Volkswagen на швидкості влетіла в газову заправку.
Фото з місця аварії опублікував Telegram-канал "Автомобільний Харків".
Повідомляється, що ДТП сталося пізно ввечері 15 серпня.
"На момент ДТП на заправці стояв водій іншого авто та заправник, вони встигли відскочити в останній момент", – йдеться у підписі до фото.
Під Харковом авто влетіло в газову заправку / фото t.me/ctokharkov
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