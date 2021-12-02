Затриманому чоловікові загрожує до шести років позбавлення волі.

У Чернігові поліція затримала 56-річного чоловіка за зберігання та використання дитячої порнографії.

Про це УНІАН повідомили у секторі комунікацій Головного управління Нацполіції в області.

Згідно з інформацією, учора під час проведення санкціонованих обшуків поліцейські виявили та вилучили вдома у підозрюваного комп’ютерну техніку, вісім мобільних телефонів та флеш-накопичувачі, на яких зберігались фото- та відеофайли з ознаками дитячої порнографії.

Читайте такожКілька разів змінював прізвище: на Одещині за розбещення 13 дітей судитимуть пенсіонера"Поліцейські встановили, що близько півроку тому підозрюваний познайомився з неповнолітньою дівчинкою. Чоловік подарував дитині мобільний телефон та з часом спонукав дівчинку та її подруг до створення інтимних фото та відеозаписів. Всі діти – з родин, що опинилися у складних життєвих обставинах. Наймолодшій з дівчат 10 років", – зазначив начальник міграційної поліції Чернігівщини Антон Милосердов.

1 грудня поліція повідомила чернігівцю про підозру за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 301-1 Кримінального кодексу України (Умисне одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем чи технологій або умисне її придбання, або умисне зберігання, ввезення в Україну, перевезення чи інше переміщення дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження).

Її максимальна санкція передбачає позбавлення волі на строк до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, на початку жовтня стало відомо, що у Чернівцях місцевий житель у своїй квартирі разом з посібником з 2006-го до цього року розбещував неповнолітніх. Обидва підозрюваних – пенсіонери. Правоохоронці знайшли десятки гігабайтів "полунички".

Автор: Ірина Синельник