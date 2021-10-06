Один з підозрюваних записував, скільки дівчатам платили за інтим, повідомили у поліції.

Поліцейські з’ясували, що у Чернівцях місцевий житель у своїй квартирі разом з посібником з 2006-го до цього року розбещував неповнолітніх. Обидва підозрюваних – пенсіонери.

Правоохоронцям дев’ять разів жалілися, що у квартирі зловмисника порушували громадський спокій, йдеться на сайті Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області.

За даними відомства, потерпілими від дій чоловіків визнали себе лише двоє дівчат з тих, яких вони розбещували.

У поліції додали, що мають достатньо відомостей, щоб довести провину чоловіків, оскільки власник житла записував імена дівчат, вказував дати й суми, які було заплачено за сексуальні послуги. Також у комп’ютері зловмисника знайшли 54 гігабайти порнографічних фото- та відеоматеріалів.

Власнику квартири 74 роки, а його посібнику – 66.

Правоохоронці почали "під них копати" після того, як у березні жителька Чернівців надала порнографічне відео з дівчинкою. Поліцейські потім з’ясували, що дівчинка приходила у квартиру до пенсіонера.

Читайте такожРозбещення 8-річної дівчинки у київській школі: підозрюваному обрали запобіжний західСтаршого чоловіка, зокрема, підозрюють у зґвалтуванні малолітніх, створенні та утриманні місць розпусти з метою наживи та у сутенерстві.

Посібника зловмисника обвинувачують, у тому числі у зґвалтуванні малолітніх, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Обидва підозрювані не визнають свою провину.

Раніше стало відомо, що у Києві суд заарештував 37-річного чоловіка, який протягом п'яти років ґвалтував і розбещував 14-річну дівчинку.

Правоохоронці дізналися, що зловмисник знущався з доньки жінки, з якою жив.

Автор: Екатерина Присяжнюк