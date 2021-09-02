Жінка раптово вибігла до президії в сесійній залі та облаяла міського голову й депутатів.

У Чернівцях місцева мешканка намагалась вдарити міського голову Романа Клічука під час сесії міськради, при цьому вона голосно лаялась у бік посадовця і депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, інцидент стався сьогодні на продовженні чергової сесії міськради, коли депутати обговорювали одне з питань порядку денного.

Жінка раптово вибігла із дверей сесійної зали до президії, за якою сидів мер Клічук та секретарка міськради Марина Кирилюк. Вона нерозбірливо галасувала російською мовою, поводилась неадекватно, махаючи перед Клічуком стосом папірців.

На відео присутня ненормативна лексика

Через дивну поведінку чернівчанки Клічуку довелося кілька разів від’їжджати від президії, щоб вона не зачепила його. Тим часом секретарка міськради зателефонувала до поліції й повідомила про цю ситуацію.

Кілька депутатів міськради, сидячи за своїми місцями, намагались розпитати жінку, чому вона прийшла до сесійної зали і чого вимагає. Проте жодної конкретної відповіді вона не дала.

Через хвилину до сесійної зали увійшов представник Нацполіції, який вивів жінку з приміщення мерії. Після цього Клічук попросив вибачення у присутніх за цю ситуацію. За словами посадовця, він не зрозумів, чому жінка прийшла до міськради і чого вона вимагала.

"Я взагалі не зрозумів чесно, що ця жінка хоче", – сказав міський голова, додавши, що у неї є психічні розлади. Після цього Клічук оголосив перерву в роботі сесії на 10 хвилин.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області, правоохоронці зареєстрували цю подію в Єдиному обліку заяв та повідомлень. Надалі поліцейські вивчатимуть цю ситуацію, а про прийняте щодо жінки рішення обіцяють повідомити ЗМІ.

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Автор: Микола Кобилюк