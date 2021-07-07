За попередніми даними, товари українських підприємств використовувались для комплектування військових транспортних засобів та бронетехніки РФ.

Контррозвідка Служби безпеки України викрила групу компаній на незаконних поставках військових товарів до Російської Федерації.

Про це інформує прес-центр СБУ. Зазначається, що декілька афілійованих підприємств у Дніпрі вигравали тендери від Міністерства внутрішніх справ та Федеральної служби охорони РФ і в обхід українського законодавства торгували з країною-агресором.

За попередньою інформацією, товари цих українських підприємств використовувались для комплектування військових транспортних засобів та бронетехніки РФ.

Співробітники СБУ встановили, що «схему» організувало керівництво однієї з компанії-виробників запасних частин, якому було відомо, що окремі види продукції за технічними характеристиками належать до товарів військового призначення і підлягають експортному контролю. Втім, це свідомо не відображалося у документації на експорт.

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Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили 1,2 тис. одиниць продукції з ознаками належності до товарів військового призначення, документацію щодо експорту продукції за кордон, в тому числі – РФ, виробниче обладнання, комп’ютерну техніку.

Вилучена продукція направлена на відповідні експертні дослідження, за результатами проведення яких будуть прийняті процесуальні рішення у кримінальному провадженні.

Тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, можливо причетних до незаконних дій.

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Автор: Світлана Макринська