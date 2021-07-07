Контррозвідка Служби безпеки України викрила групу компаній на незаконних поставках військових товарів до Російської Федерації.
Про це інформує прес-центр СБУ. Зазначається, що декілька афілійованих підприємств у Дніпрі вигравали тендери від Міністерства внутрішніх справ та Федеральної служби охорони РФ і в обхід українського законодавства торгували з країною-агресором.
За попередньою інформацією, товари цих українських підприємств використовувались для комплектування військових транспортних засобів та бронетехніки РФ.
Співробітники СБУ встановили, що «схему» організувало керівництво однієї з компанії-виробників запасних частин, якому було відомо, що окремі види продукції за технічними характеристиками належать до товарів військового призначення і підлягають експортному контролю. Втім, це свідомо не відображалося у документації на експорт.
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Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили 1,2 тис. одиниць продукції з ознаками належності до товарів військового призначення, документацію щодо експорту продукції за кордон, в тому числі – РФ, виробниче обладнання, комп’ютерну техніку.
Вилучена продукція направлена на відповідні експертні дослідження, за результатами проведення яких будуть прийняті процесуальні рішення у кримінальному провадженні.
Тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, можливо причетних до незаконних дій.
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