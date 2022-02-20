У псевдореспубліці поскаржилися, що зловмисники відстрілювалися і поранили "спецназівців".

У так званому "Міністерстві держбезпеки" самопроголошеної "ДНР" стверджують, що 19 лютого "спецназ" псевдовідомства у Донецьку затримав українську "диверсійно-терористичну групу".

"Українські диверсанти" нібито планували здійснити на території "республіки" підриви фільтраційних станцій, газопроводів та електропідстанцій, йдеться на сайті "МГБ ДНР".

У псевдоміністерстві стверджують, що під час затримання "диверсанти" відстрілювалися, і були поранені два "спецназівця".

Нагадаємо, ситуація на Донбасі загострилася 17 лютого – підконтрольні Росії бойовики в Луганській області обстріляли садок і школу із забороненого Мінськими угодами важкого озброєння, постраждали цивільні.

Супротивник, своєю чергою, звинуватив українську сторону у збройних провокаціях.

Пізніше – 18 лютого – у центрі Донецька був вибух. Потім стало відомо, що було підірвано автомобіль УАЗ, що належав так званому начальнику "Народної міліції ДНР" Денису Сіненкову.

Ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін стверджував, що вибух у Донецьку є "диверсією" і "підготовкою до наступу Києва". Після вибуху в Донецьку був затриманий нібито "український спецагент".

18 лютого стало відомо, що Пушилін заявив про масову евакуацію жителів Донбасу у РФ. ЗМІ дізналися, що звернення Пушиліна про евакуацію було записане ще до загострення ситуації на Донбасі – 16 лютого.

Секретар РНБО України Олексій Данілов говорив, що Україна не збирається звільняти частину Донбасу силою. В українському Міноборони запевняли, що Київ не планує жодних наступальних операцій.

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