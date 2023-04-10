Задокументовано, що фігурант одержав від агресора на власну банківську картку 2 тис. грн "авансу".

Правоохоронці затримали ворожого інформатора, який збирав розвіддані про оборону Південноукраїнської АЕС.

"Зловмисник збирав розвіддані про місця базування та чисельність підрозділів Сил оборони, які охороняють Південноукраїнську атомну електростанцію. Закриті відомості потрібні були окупантам для підготовки прицільних ракетних ударів по українських енергооб’єктах. За виконання завдань інформатор отримував гроші від своїх російських "кураторів", - йдеться у повідомленні прес-центру Служби безпеки України.

Задокументовано, що фігурант одержав від агресора на власну банківську картку 2 тис. грн "авансу".

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Співробітники СБУ затримали зловмисника під час фотофіксації одного з об’єктів критичної інфраструктури, у нього вилучили мобільний телефон з доказами злочинної діяльності.

За даними слідства, поплічником агресора виявився мешканець Южноукраїнська, якого російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці у лютому цього року. У поле зору ворога він потрапив через свої прокремлівські дописи в одному з російських Телеграм-каналів. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру.

Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

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