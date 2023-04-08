Житель Миколаєва коригував ракетні удари російських окупантів по закладах освіти, його засуджено до восьми років за ґратами. Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Офісу генерального прокурора.
"Прокурори довели, що чоловік від початку вторгнення країни-агресора збирав розвіддані щодо дислокації та переміщення українських військових та техніки ЗСУ. Коригував вогонь по будівлях закладів освіти", - розповіли у ОГП.
Він здійснював постійне візуальне спостереження за об'єктами, які цікавили ворога, а результати спостереження надсилав своїм кураторам закритими каналами електронного зв'язку.
"Отримані дані окупанти використовували для нанесення прицільних ракетних ударів", - наголосили у прокуратурі.
Так, за публічного обвинувачення Миколаївської обласної прокуратури суд визнав жителя Миколаєва винним у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних сил України (ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України). Його було засуджено до 8 років позбавлення волі.
До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.
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