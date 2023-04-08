Він збирав розвіддані щодо дислокації та переміщення українських військових та техніки ЗСУ.

Житель Миколаєва коригував ракетні удари російських окупантів по закладах освіти, його засуджено до восьми років за ґратами. Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Офісу генерального прокурора.

"Прокурори довели, що чоловік від початку вторгнення країни-агресора збирав розвіддані щодо дислокації та переміщення українських військових та техніки ЗСУ. Коригував вогонь по будівлях закладів освіти", - розповіли у ОГП.

Він здійснював постійне візуальне спостереження за об'єктами, які цікавили ворога, а результати спостереження надсилав своїм кураторам закритими каналами електронного зв'язку.

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"Отримані дані окупанти використовували для нанесення прицільних ракетних ударів", - наголосили у прокуратурі.

Так, за публічного обвинувачення Миколаївської обласної прокуратури суд визнав жителя Миколаєва винним у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних сил України (ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України). Його було засуджено до 8 років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

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