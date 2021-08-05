Від падіння авто отримало вм'ятини / фото патрульна поліція Харкова

У Харкові легковий автомобіль злетів з мосту в річку.

Про це повідомляє місцеве видання 057.ua.

ДТП сталася ввечері 4 серпня на проспекті Гагаріна, 354. Автомобіль Audi A-6 пробив огорожу мосту і злетів у річку. Від падіння авто отримало вм'ятини.

Медики госпіталізували в лікарню водія і пасажира.

Обставини ДТП встановлюватиме слідчо-оперативна група.

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Автор: Денис Прядко