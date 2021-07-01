Трагічний інцидент стався вночі.

Поліцейський у Херсоні збив на "зебрі" пішохода. Чоловік від отриманих травм помер на місці аварії.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Трагічний інцидент стався вночі в центрі міста. На момент аварії світлофор був вимкнений.

Чоловік переходив дорогу по пішохідному переходу. Коли він дійшов до середини дороги його збив автомобіль BMW. При цьому водій навіть не зупинився та не викликав медиків, а зник з місця події. Потерпілий помер на місці дорожньо-транспортної пригоди від отриманих травм.

Правоохоронці встановили, що авто належить співробітнику патрульної поліції. Зараз поліцейського відсторонили від роботи, його місце знаходження встановлюється.

Пізніше в поліції повідомили, що знайшли авто підозрюваного.

"Є процедура розшукових заходів, було встановлено державний номерний знак, який належить цьому автомобілю, і за наявною базою було встановлено, що автомобіль зареєстрований саме на нашого співробітника", - розповів начальник патрульної поліції Херсона Костянтин Дронгаль.

За даними Державного бюро розслідувань, патрульний на момент трагедії був п'яний.

"30-річний поліцейський - це командир роти управління патрульної поліції в Херсонській області. Йому повідомлено про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння", - повідомила прес-секретар теруправління ДБР Яна Максимова.

Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі і вилучення водійських прав.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Харкові група поліцейських ловила наркозалежних людей "на живця", а потім вимагала хабарі за непритягнення до кримінальної відповідальності. Середня сума хабара становила від 200 до 500 доларів.

У підозрюваних під час обшуків знайшли речовини, схожі на коноплю і солі. Всього у справі 10 фігурантам, з яких дев'ять поліцейських і один цивільний.

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Автор: Анастасія Горбачова