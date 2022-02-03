Чоловік впав у шахту з висоти четвертого поверху.

На Дніпропетровщині загинув пацієнт лікарні у Кам'янському. Чоловік впав у шахту ліфта. Смерть була миттєвою.

Про це повідомляється на сторінці Кам'янського районного управління поліції у Facebook.

Інцидент трапився 3 лютого у міській лікарні Кам'янського. Чоловік, який перебував на стаціонарному лікуванні, впав у шахту ліфта. Пацієнт отримав травми, несумісні з життям. Він впав з висоти четвертого поверху.

Чоловіку було 86 років. Чому він впав у шахту ліфта та хто винен в інциденті - не повідомляється. Усі обставини нині з'ясовують правоохоронці. Поліція проводить досудове розслідування.

Читайте такожУ Кривому Розі чоловік намагався зґвалтувати жінку в магазині - інцидент потрапив на відео"За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України", - додали у районному управлінні поліції.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Луцьку дитина застрягла у гарячій батареї. Дорослі не змогли допомогти хлопчику, тому його визволяли рятувальники.

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