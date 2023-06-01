У ту трагічну ніч загиблий був у добовому наряді.

У Хмельницькому 19-річний курсант звів рахунки із життям, залишивши передсмертну записку.

Як повідомили у поліції Хмельницької області, повідомлення про самогубство курсанта надійшло сьогодні, 1 червня, близько 05:00.

За попередніми даними, у приміщенні навчального корпусу Національної академії Державної прикордонної служби України курсант 2 курсу вчинив самогубство шляхом пострілу в голову. У трагічну ніч він ніс службу в добовому наряді.

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"Потерпілий залишив передсмертне повідомлення. Наразі поліція працює над встановленням мотивів такого вчинку та усіх обставин події", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 115 Кримінального кодексу України з приміткою самогубство.

Схожий інцидент

Дуже схожа трагедія сколихнула Україну у березні. Тоді у Львівському державному університеті внутрішніх справ застрелився 18-річний курсант. Хлопець нібито застрелився з автомата АКС-74У під час варти на посту.

Як з'ясувалося пізніше, до самогубства курсанта можуть бути причетні сторонні особи. Кримінальне провадження буде також розслідуватись за статтею про доведення до самогубства.

Напередодні батьки курсанта розповіли про останнє СМС та ймовірну передсмертну записку сина. За їхніми словами, сина могли довести до суїциду.

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