Зазначається, що хлопець на момент трагедії перебував на варті.

Трагедія сталася у Львівському державному університеті внутрішніх справ у неділю, 19 березня. У виші застрелився 18-річний курсант.

На офіційному сайті університету висловили співчуття через смерть студента другого курсу. Вказано, що розпочато службове розслідування.

За даними соцмереж, хлопець застрелився з автомата АКС-74У під час варти на посту. Зазначається, що зброю курсантам видають на час добових чергувань.

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Видання ZAXID.NET повідомило, що загиблий курсант навчався на факультеті №3, де готують фахівців для підрозділів превентивної поліції, які займаються профілактикою та запобіганням злочинам.

Загиблий родом з Рівненської області. Йому скоро повинно було виповнитися 19 років.

Трагедія в навчальному центрі "Десна" - що відомо

18 березня в навчальному центрі "Десна" імені князя Ярослава Мудрого стався смертельний інцидент, внаслідок чого загинули четверо українських військових.

За даними ДБР, під час штатних стрільб у військовій частині в Чернігівській області здетонував снаряд, що призвело до загибелі Захисників України. Відкрито кримінальне провадження за статтею 414 "Порушення правил поводження зі зброєю" Кримінального кодексу України.

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